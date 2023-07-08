Інтер продовжив контракт із Де Вреєм

Джерело - inter.it.
Інтер продовжив контракт із захисником Стефаном де Вреєм.
Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.
Нова угода гравця збірної Нідерландів розрахована до літа 2025 року.
Де Врей перейшов до Інтеру з Лаціо у 2018 році. У складі Неррадзурі захисник став чемпіоном Італії, двічі виграв національні Кубок та Суперкубок, а також дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. Минулого сезону 31-річний гравець провів 38 матчів за клуб у всіх турнірах, забивши один гол.
Повідомлялося, що Інтер може підписати голкіпера Тоттенгема Льоріса.
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