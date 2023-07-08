Інтер продовжив контракт із Де Вреєм

Гравець отримав новий контракт

Інтер продовжив контракт із захисником Стефаном де Вреєм.

Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.

Нова угода гравця збірної Нідерландів розрахована до літа 2025 року.

Де Врей перейшов до Інтеру з Лаціо у 2018 році. У складі Неррадзурі захисник став чемпіоном Італії, двічі виграв національні Кубок та Суперкубок, а також дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. Минулого сезону 31-річний гравець провів 38 матчів за клуб у всіх турнірах, забивши один гол.

Повідомлялося, що Інтер може підписати голкіпера Тоттенгема Льоріса.

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