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Інтер продовжив контракт із Де Вреєм

Гравець отримав новий контракт
Сьогодні 18:57 186 0
Інтер продовжив контракт із Де Вреєм
#де Врей, #Інтер, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - inter.it.

Інтер продовжив контракт із захисником Стефаном де Вреєм.

Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.

Нова угода гравця збірної Нідерландів розрахована до літа 2025 року.

Де Врей перейшов до Інтеру з Лаціо у 2018 році. У складі Неррадзурі захисник став чемпіоном Італії, двічі виграв національні Кубок та Суперкубок, а також дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. Минулого сезону 31-річний гравець провів 38 матчів за клуб у всіх турнірах, забивши один гол.

Повідомлялося, що Інтер може підписати голкіпера Тоттенгема Льоріса.

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