Оболонь продовжила контракти із 15 футболістами

Джерело - obolon.uа.
Оболонь оголосила про продовження співпраці одразу з 15 футболістами.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нові контракти підписали:
Воротарі: Назарій Федорівський, Артем Кічак;
Захисники: Олександр Осман, Дмитро Фатєєв, Павло Лук’янчук, Данило Карась, Єгор Прокопенко;
Півзахисники: Сергій Косовський, Тарас Мороз, Віталій Груша, Руслан Черненко, Олег Слободян, Олександр Чернов;
Нападники: Ігор Краснопір; Максим Єрмоленко
Деталі угод не розголошуються.
Раніше Оболонь оголосила про відхід 5 футболістів команди.
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