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Оболонь продовжила контракти із 15 футболістами

Оболонь продовжила контракти із 15 футболістами
Сьогодні 17:53 170 0
Оболонь продовжила контракти із 15 футболістами
#Оболонь

Джерело - obolon.uа.

Оболонь оголосила про продовження співпраці одразу з 15 футболістами.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нові контракти підписали:

Воротарі: Назарій Федорівський, Артем Кічак;

Захисники: Олександр Осман, Дмитро Фатєєв, Павло Лук’янчук, Данило Карась, Єгор Прокопенко;

Півзахисники: Сергій Косовський, Тарас Мороз, Віталій Груша, Руслан Черненко, Олег Слободян, Олександр Чернов;

Нападники: Ігор Краснопір; Максим Єрмоленко

Деталі угод не розголошуються.

Раніше Оболонь оголосила про відхід 5 футболістів команди.

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