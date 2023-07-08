Півзахисник Фіорентини Амрабат отримав пропозицію від Аль-Ахлі

Фіорентина готова продати хавбека

Джерело - Foot Mercato.

Саудівський Аль-Ахлі зробив пропозицію півзахиснику Фіорентини Соф’яну Амрабату.

Про це повідомляє FootMercato.

Клуб наполягає на трансфері, однак сам 26-річний марокканець не прийняв запит – він все ще хоче залишитись в одному з європейських чемпіонатів.

Фіорентина готова продати хавбека, адже наступного літа у нього спливає контракт.

Раніше Манчестер Юнайтед погодив умови контракту з Амрабатом.

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