Півзахисник Фіорентини Амрабат отримав пропозицію від Аль-Ахлі

Джерело - Foot Mercato.
Саудівський Аль-Ахлі зробив пропозицію півзахиснику Фіорентини Соф’яну Амрабату.
Про це повідомляє FootMercato.
Клуб наполягає на трансфері, однак сам 26-річний марокканець не прийняв запит – він все ще хоче залишитись в одному з європейських чемпіонатів.
Фіорентина готова продати хавбека, адже наступного літа у нього спливає контракт.
Раніше Манчестер Юнайтед погодив умови контракту з Амрабатом.
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