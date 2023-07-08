Голкіпер Баварії Зоммер готовий перейти в Інтер

Інтер має намір оформити трансфер голкіпера Баварії Яна Зоммера, коли продасть Андре Онана в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Флоріант Плеттенберг.

Наступного тижня між 34-річним швейцарцем та мюнхенським клубом відбудеться фінальна зустріч щодо його майбутнього.

Сторони знаходяться у хороших стосунках, однак Зоммер готовий перейти в Інтер, бо хоче бути основним воротарем. Проблемою може стати пізнє повернення після травми Мануеля Ноєра.

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