Манчестер Юнайтед знайшов альтернативу Онані у Брентфорді

Причиною відмови МЮ від Онана може стати ціна

Джерело - Sky Sports.

Манчестер Юнайтед розглядає запасний план з придбанням нового голкіпера на випадок зриву трансферу Андре Онана з Інтера.

Про це повідомляє Sky Sports.

Манкуніанці досі зацікавлені у підписанні Давіда Раї з Брентфорда.

Клуб готовий продати 27-річного іспанця, адже наступного літа у нього закінчується контракт. Керівництво оцінює воротаря у 30-35 мільйонів фунтів.

Причиною відмови МЮ від Онана може стати ціна – міланці вимагають понад 50 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, Аталанта може орендувати Грінувда в Манчестер Юнайтед.

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