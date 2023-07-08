Манчестер Юнайтед знайшов альтернативу Онані у Брентфорді

Джерело - Sky Sports.
Манчестер Юнайтед розглядає запасний план з придбанням нового голкіпера на випадок зриву трансферу Андре Онана з Інтера.
Про це повідомляє Sky Sports.
Манкуніанці досі зацікавлені у підписанні Давіда Раї з Брентфорда.
Клуб готовий продати 27-річного іспанця, адже наступного літа у нього закінчується контракт. Керівництво оцінює воротаря у 30-35 мільйонів фунтів.
Причиною відмови МЮ від Онана може стати ціна – міланці вимагають понад 50 мільйонів фунтів.
Нагадаємо, Аталанта може орендувати Грінувда в Манчестер Юнайтед.
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