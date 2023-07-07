Максим Третьяков змінить клуб

Український вінгер Максим Третьяков найближчим часом перейде з Олександрії до Дніпра-1.

Про це повідомляє centernews.com.ua.

Дніпро-1 остаточно домовився з Олександрією про трансфер 27-річного півзахисника. Команда із Дніпра розраховує на Максима як на основного гравця.

Контракт Третьякова з Олександрією діяв до 2024 року. Хавбек провів за клуб 101 матч та забив 26 голів у всіх турнірах.

Нагадаємо, Максим виступав за одеський Чорноморець та словацький ДАК 1904.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 підписав Кравця.