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Дніпро-1 підпише Третьякова - ЗМІ

Максим Третьяков змінить клуб
Сьогодні 21:41 217 0
Дніпро-1 підпише Третьякова - ЗМІ
#Олександрія, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Максим Третьяков

Джерело - centernews.com.ua.

Український вінгер Максим Третьяков найближчим часом перейде з Олександрії до Дніпра-1.

Про це повідомляє centernews.com.ua.

Дніпро-1 остаточно домовився з Олександрією про трансфер 27-річного півзахисника. Команда із Дніпра розраховує на Максима як на основного гравця.

Контракт Третьякова з Олександрією діяв до 2024 року. Хавбек провів за клуб 101 матч та забив 26 голів у всіх турнірах.

Нагадаємо, Максим виступав за одеський Чорноморець та словацький ДАК 1904.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 підписав Кравця.

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