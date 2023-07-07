Джерело - centernews.com.ua.
Український вінгер Максим Третьяков найближчим часом перейде з Олександрії до Дніпра-1.
Про це повідомляє centernews.com.ua.
Дніпро-1 остаточно домовився з Олександрією про трансфер 27-річного півзахисника. Команда із Дніпра розраховує на Максима як на основного гравця.
Контракт Третьякова з Олександрією діяв до 2024 року. Хавбек провів за клуб 101 матч та забив 26 голів у всіх турнірах.
Нагадаємо, Максим виступав за одеський Чорноморець та словацький ДАК 1904.
Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 підписав Кравця.