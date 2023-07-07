Зоря підписала Бугая та Головкіна

Зоря підсилилась перед стартом нового сезону

Джерело - Чемпіон.

Зоря оголосила про переходи нападника Владислава Бугая та півзахисника Івана Головкіна.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

25-річний Бугай свою кар’єру розпочав в Академії Динамо. Грав за юнацькі команди Шахтаря, в тому числі в Юнацькій лізі УЄФА (4 поєдинки – 1 гол). Був в орендах у Буковині (23 матчі – 1 гол та 2 передачі), МФК Миколаїв (20 ігор – 6 голів та 4 передачі), Маріуполі 5 матчів), Чорноморець (37 поєдинків – 6 м’ячів та 6 результативних асистів) та ПФК Львів (29 ігор – 4 гола та одна передача). Також був гравцем збірної України U-17.

23-річний Головкін - вихованець Шахтаря. Дорослу кар’єру розпочав в 2017-му році, коли перейшов до херсонського Кристала (27 матчів – 1 гол та 1 передача). Зіграв 1 матч за Волинь. Останньою його командою був нгулець (21 матч – 1 забитий м’яч).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Футбольний Клуб Зоря Луганськ (@zoryaluhansk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Футбольний Клуб Зоря Луганськ (@zoryaluhansk)

Раніше Зоря продовжила контракти з Бутком та Чурком.