Буковина зацікавилася захисником Скорука

Захисник може перейти у чернівецький клуб

Чернівецька Буковина цікавиться захисником Кирилом Пасічником.

Про це повідомляє Sport Arena.

30-річний захисник раніше виступав у Казахстані за Астану, Атирау, Окжетпес та інші клуби. В Україні футболіст виступав в Ужгороді, Нових Санжарах.

Осінню частину минулого сезону Пасічник провів у Скоруку, після чого навесні виступав за ФК Полтава. Загалом Пасічник зіграв 16 поєдинків за сезон, у яких відзначився двома асистами.

Нагадаємо, у кампанії-2022/23 Буковина посіла третє місце в групі вибування Першої ліги. У новому сезоні чернівецький клуб зіграє в групі А. Початок змагань у другому за силою дивізіоні України заплановано на 28 липня.

Раніше Прикарпаття та Буковина не виявили сильнішого у спарингу.