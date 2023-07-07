Інгулець може підписати півзахисника Чайки

Джерело - Sport Arena.
Інгулець може посилитись півзахисником Чайки Денисом Ндукве.
Про це повідомляє Sport Arena.
23-річний хавбек відомий за виступами за Авангард, Металіст 1925 та Краматорськ. Минулого сезону він провів за Чайку 17 ігор, забивши чотири голи.
Інгулець поступився ЛНЗ у плей-оф за місце в елітному дивізіоні та у новому сезоні зіграє у групі Б Першої ліги. Наступного сезону головним тренером команди буде Владислав Лупашко.
Новобранцями клубу вже стали захисники Михайло Шершень та Станіслав-Нурі Малиш, а також півзахисник Олександр П’ятов. Також команду може поповнити хавбек Радіон Посєвкін.
Початок змагань у Першій лізі заплановано на 28 липня.
Напередодні Інгулець у контрольному матчі переміг СК Полтава.