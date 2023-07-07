Чорноморець переглядає словенського півзахисника

Джерело - Чемпіон.
Одеський Чорноморець близький до підписання словенського півзахисника Йона Шпорна.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Хавбек зараз перебуває на перегляді у тренувальному таборі одеситів і справляє непогане враження на тренерський штаб.
Головний тренер моряків Роман Григорчук найближчим часом ухвалить рішення щодо гравця.
Минулого сезону 26-річний Шпорн виступав за словенський Целе, за який провів 14 матчів без результативних дій, а влітку залишив команду на правах вільного агента.
Раніше Шпорн також виступав за Драву, Муру, Хорн.
Нагадаємо Динамо цікавилось захисником Чорноморця Салюком.