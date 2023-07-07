Чорноморець переглядає словенського півзахисника

Гравець справляє гарне враження на тренерський штаб

Джерело - Чемпіон.

Одеський Чорноморець близький до підписання словенського півзахисника Йона Шпорна.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Хавбек зараз перебуває на перегляді у тренувальному таборі одеситів і справляє непогане враження на тренерський штаб.

Головний тренер моряків Роман Григорчук найближчим часом ухвалить рішення щодо гравця.

Минулого сезону 26-річний Шпорн виступав за словенський Целе, за який провів 14 матчів без результативних дій, а влітку залишив команду на правах вільного агента.

Раніше Шпорн також виступав за Драву, Муру, Хорн.

Нагадаємо Динамо цікавилось захисником Чорноморця Салюком.