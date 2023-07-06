Манчестер Юнайтед узгодив контракт з голкіпером Інтера

Андре Онана може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед і Андре Онана погодили особистий контракт.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше англійський клуб подав першу пропозицію щодо воротаря, яку Інтер відхилив.

Тепер же "дияволи" подали другу поліпшену пропозицію в розмірі 45 млн євро плюс 5 млн у вигляді бонусів.

Джерела стверджують, що Інтер хотів би виручити за камерунця близько 60 млн плюс легкодоступні бонуси. Однак Романо пише, що сторони можуть зійтися на 55 млн євро.

Раніше Шахтар оцінив Трубіна у 40 млн євро.

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