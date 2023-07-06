Україна претендуватиме на проведення ЧС-2030

Україна буде у заявці з Іспанією, Португалією та Марокко

Іспанія, Португалія, Україна та Марокко незабаром подадуть спільну заявку на проведення ЧС-2030 з футболу.

Про це повідомляє L'Equipe.

Поступово визначаються кандидатури на проведення чемпіонату світу 2030. Спочатку стало відомо про заявки Саудівської Аравії та чотирьох південноамериканських країн (Аргентина, Уругвай, Чилі та Парагвай).

Крім того, готується ще одна заявка, яка поєднує чотири країни з двох різних континентів. Поряд з Іспанією, Португалією, Марокко до заявки буде включено Україну, за умови, що війна в країні на той час закінчиться.

ЧС-2030 може стати першим в історії турніром, що пройде на двох різних континентах, оскільки Марокко – африканська країна. Кількість країн-учасників ЧС була збільшена до 48, і вперше розширений чемпіонат світу пройде 2026 року в Мексиці, США та Канаді.

У заявці Іспанії, Португалії, України та Марокко наголошується на екологічній та людській стабільності. ФІФА має визначити країни, що прийматимуть ЧС-2030, у вересні 2024 року.