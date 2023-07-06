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Житлобуд-1 став жіночою командою Металіста 1925

Головний тренер команди – Володимир П'ятенко
Сьогодні 18:55 221 0
Житлобуд-1 став жіночою командою Металіста 1925
#Житлобуд-1, #Металіст 1925

Джерело - metalist1925.com.

Жіночий футбольний клуб Житлобуд-1 розпочав співпрацю з Металістом 1925 і став жіночою командою клубу УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Житлобуд-1 – 10-разовий чемпіон України та 11-разовий володар Кубка України. Команда пропустила минулий розіграш жіночої Вищої ліги, але заявилася на наступний чемпіонат в елітному дивізіоні.

Головним тренером Житлобуду-1 став Володимир П’ятенко, який раніше працював з жіночою командою Динамо. Також фахівець в Україні очолював донецький Металург, Оболонь-Бровар та Чорноморець.

У наступному розіграші жіночого чемпіонату України з футболу братимуть участь 12 клубів. Переможцем минулого чемпіонату Вищої ліги стала Ворскла.

Раніше Металіст 1925 переграв Чайку в контрольному матчі.

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