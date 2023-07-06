Житлобуд-1 став жіночою командою Металіста 1925

Джерело - metalist1925.com.
Жіночий футбольний клуб Житлобуд-1 розпочав співпрацю з Металістом 1925 і став жіночою командою клубу УПЛ.
Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.
Житлобуд-1 – 10-разовий чемпіон України та 11-разовий володар Кубка України. Команда пропустила минулий розіграш жіночої Вищої ліги, але заявилася на наступний чемпіонат в елітному дивізіоні.
Головним тренером Житлобуду-1 став Володимир П’ятенко, який раніше працював з жіночою командою Динамо. Також фахівець в Україні очолював донецький Металург, Оболонь-Бровар та Чорноморець.
У наступному розіграші жіночого чемпіонату України з футболу братимуть участь 12 клубів. Переможцем минулого чемпіонату Вищої ліги стала Ворскла.
Раніше Металіст 1925 переграв Чайку в контрольному матчі.