Житлобуд-1 став жіночою командою Металіста 1925

Головний тренер команди – Володимир П'ятенко

Жіночий футбольний клуб Житлобуд-1 розпочав співпрацю з Металістом 1925 і став жіночою командою клубу УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Житлобуд-1 – 10-разовий чемпіон України та 11-разовий володар Кубка України. Команда пропустила минулий розіграш жіночої Вищої ліги, але заявилася на наступний чемпіонат в елітному дивізіоні.

Головним тренером Житлобуду-1 став Володимир П’ятенко, який раніше працював з жіночою командою Динамо. Також фахівець в Україні очолював донецький Металург, Оболонь-Бровар та Чорноморець.

У наступному розіграші жіночого чемпіонату України з футболу братимуть участь 12 клубів. Переможцем минулого чемпіонату Вищої ліги стала Ворскла.

Раніше Металіст 1925 переграв Чайку в контрольному матчі.