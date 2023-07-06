Мората близький до переходу у Мілан

Форвард Атлетіко Мадрид Альваро Мората близький до переходу в Мілан.

Про це повідомляє Cope.

За їхньою інформацією, угода може бути закрита найближчими днями на сумі в районі 20 мільйонів євро. У Морати також є пропозиція з Саудівської Аравії, але вона не є для форварда збірної Іспанії пріоритетною.

У минулому сезоні на рахунку Морати 15 голів і 3 асисти в 45 матчах за Атлетіко Мадрид у всіх турнірах.

Раніше Мората відхилив пропозицію з Саудівської Аравії.

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