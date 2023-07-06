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Інтер запропонував 2-річний контракт ексвінгеру Удінезе Перейрі

Міланський клуб запропонував гравцю дворічну угоду
Сьогодні 15:17 209 0
Інтер запропонував 2-річний контракт ексвінгеру Удінезе Перейрі
#Інтер, #Удінезе, #Роберот Перейра

Джерело - Чемпіон.

Інтер має намір підписати вінгера Роберто Перейру, в якого завершився контракт з Удінезе.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Міланський клуб запропонував гравцю дворічну угоду.

Раніше Чалханоглу та Бастоні продовжили контракти з Інтером.

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