Інтер запропонував 2-річний контракт ексвінгеру Удінезе Перейрі

Інтер має намір підписати вінгера Роберто Перейру, в якого завершився контракт з Удінезе.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Міланський клуб запропонував гравцю дворічну угоду.

