Інтер запропонував 2-річний контракт ексвінгеру Удінезе Перейрі

Джерело - Чемпіон.
Інтер має намір підписати вінгера Роберто Перейру, в якого завершився контракт з Удінезе.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Міланський клуб запропонував гравцю дворічну угоду.
#Inter have offered a contract until 2025 to Roberto #Pereyra: El Tucu is currently a free agent. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 5, 2023
Раніше Чалханоглу та Бастоні продовжили контракти з Інтером.
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