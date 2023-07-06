Російські спортсменки заявилися на Панарабські ігри за збірну Сирії

Джерело - офіційний сайт Панарабських ігор.
Спортсменки з росії (країни терориста) виступатимуть як члени збірної Сирії на Панарабських ігор, які тривають в Алжирі.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
У більшості з російських атлеток змінені прізвища та дати народження.
Наприклад, плавчиня Анастасія Сорокіна вказана як Enas Sorkine, дзюдоїстка Мілана Мугу - як Milana Mrad. Окрім того на сайті зазначається змінена дата народження сестер Малькових (велоспорт) і Дар'ї Джеджули.
У профілях інших росіянок також стоїть прив’язка до сирійських федерацій з тих видів спорту, які вони представляють.
Раніше у росії відібрали Євро-2026 з гандболу.
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