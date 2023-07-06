Російські спортсменки заявилися на Панарабські ігри за збірну Сирії

У більшості з російських атлеток змінені прізвища та дати народження

Джерело - офіційний сайт Панарабських ігор.

Спортсменки з росії (країни терориста) виступатимуть як члени збірної Сирії на Панарабських ігор, які тривають в Алжирі.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У більшості з російських атлеток змінені прізвища та дати народження.

Наприклад, плавчиня Анастасія Сорокіна вказана як Enas Sorkine, дзюдоїстка Мілана Мугу - як Milana Mrad. Окрім того на сайті зазначається змінена дата народження сестер Малькових (велоспорт) і Дар'ї Джеджули.

У профілях інших росіянок також стоїть прив’язка до сирійських федерацій з тих видів спорту, які вони представляють.

Раніше у росії відібрали Євро-2026 з гандболу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!