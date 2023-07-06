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Баккер та Колашинац продовжать кар'єру в Аталанті

Усі деталі трансферів узгоджені
Сьогодні 09:31 227 0
Баккер та Колашинац продовжать кар'єру в Аталанті
Фото: AFP
#Аталанта

Джерело - Чемпіон.

Аталанта підпише двох захисників - Мітчела Баккера з Баєра та Сеада Колашинаца, у якого закінчився контракт з Марселем.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Усі деталі трансферів узгоджені, гравці ще мають пройти медогляд.

Баккер гратиме на позиції лівого захисника, Колашинаца планують використовувати у якості лівого центрального оборонця у схемі з трьома центрбеками.

Нагадаємо, Мілан підписав голкіпера Аталанти.

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