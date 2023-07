Баккер та Колашинац продовжать кар'єру в Аталанті

Аталанта підпише двох захисників - Мітчела Баккера з Баєра та Сеада Колашинаца, у якого закінчився контракт з Марселем.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Усі деталі трансферів узгоджені, гравці ще мають пройти медогляд.

Баккер гратиме на позиції лівого захисника, Колашинаца планують використовувати у якості лівого центрального оборонця у схемі з трьома центрбеками.

