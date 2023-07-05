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Екстренер Миная очолив ФК ЮКСА

ЮКСА призначив нового головного тренера
Сьогодні 17:45 156 0
Екстренер Миная очолив ФК ЮКСА
#Микола Цимбал

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер Миная Микола Цимбал очолив клуб-новачок Другої ліги ФК ЮКСА.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

38-річний Цимбал раніше працював помічником, а далі виконував обов’язки головного тренера Миная. У вересні фахівець залишив закарпатців та увійшов до тренерського штабу кіпрського ФК Красава.

Цимбал приступить до своїх обов’язків 6 липня. Команда під його керівництвом проведе перше тренування, готуючись до дебютного сезону.

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Публикация от UCSA (@fc.ucsa)

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