Екстренер Миная очолив ФК ЮКСА

ЮКСА призначив нового головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер Миная Микола Цимбал очолив клуб-новачок Другої ліги ФК ЮКСА.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

38-річний Цимбал раніше працював помічником, а далі виконував обов’язки головного тренера Миная. У вересні фахівець залишив закарпатців та увійшов до тренерського штабу кіпрського ФК Красава.

Цимбал приступить до своїх обов’язків 6 липня. Команда під його керівництвом проведе перше тренування, готуючись до дебютного сезону.