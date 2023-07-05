Екстренер Миная очолив ФК ЮКСА

Джерело - Чемпіон.
Колишній головний тренер Миная Микола Цимбал очолив клуб-новачок Другої ліги ФК ЮКСА.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
38-річний Цимбал раніше працював помічником, а далі виконував обов’язки головного тренера Миная. У вересні фахівець залишив закарпатців та увійшов до тренерського штабу кіпрського ФК Красава.
Цимбал приступить до своїх обов’язків 6 липня. Команда під його керівництвом проведе перше тренування, готуючись до дебютного сезону.
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