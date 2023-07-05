ПСЖ хоче активувати опцію зворотного викупу Сімонса з ПСВ

Хавбек ПСВ може повернутися в ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ має намір повернути півзахисника Хаві Сімонса, який влітку минулого року на правах вільного агента перейшов у ПСВ.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Парижани вже повідомили ПСВ, що активують опцію зворотного викупу нідерландця за 6 мільйонів євро.

Тепер вся справа за Сімонсом, який має вирішити, чи хоче він повертатися у ПСЖ.

EXCL: Paris Saint-Germain have now decided/communicated that they will activate €6m buy back clause for Xavi Simons ✨🇳🇱 #PSG



Now it’s only up to the player.



Understand buy back clause expires on July 31.



Xavi has to communicate within 25 days whether he accepts PSG or not. pic.twitter.com/qZ4duG8r6w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023

Напередодні ПСЖ оголосив про звільнення головного тренера Гальтьє.

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