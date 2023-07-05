ПСЖ хоче активувати опцію зворотного викупу Сімонса з ПСВ

Джерело - Чемпіон.
ПСЖ має намір повернути півзахисника Хаві Сімонса, який влітку минулого року на правах вільного агента перейшов у ПСВ.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Парижани вже повідомили ПСВ, що активують опцію зворотного викупу нідерландця за 6 мільйонів євро.
Тепер вся справа за Сімонсом, який має вирішити, чи хоче він повертатися у ПСЖ.
EXCL: Paris Saint-Germain have now decided/communicated that they will activate €6m buy back clause for Xavi Simons ✨🇳🇱 #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023
Now it’s only up to the player.
Understand buy back clause expires on July 31.
Xavi has to communicate within 25 days whether he accepts PSG or not. pic.twitter.com/qZ4duG8r6w
Напередодні ПСЖ оголосив про звільнення головного тренера Гальтьє.
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