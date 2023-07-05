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ПСЖ хоче активувати опцію зворотного викупу Сімонса з ПСВ

Хавбек ПСВ може повернутися в ПСЖ
Сьогодні 15:48 183 0
ПСЖ хоче активувати опцію зворотного викупу Сімонса з ПСВ
Фото: Getty Images
#ПСВ, #ПСЖ, #Сімонс

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ має намір повернути півзахисника Хаві Сімонса, який влітку минулого року на правах вільного агента перейшов у ПСВ.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Парижани вже повідомили ПСВ, що активують опцію зворотного викупу нідерландця за 6 мільйонів євро.

Тепер вся справа за Сімонсом, який має вирішити, чи хоче він повертатися у ПСЖ.

Напередодні ПСЖ оголосив про звільнення головного тренера Гальтьє.

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