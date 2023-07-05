Головне
Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023
Сьогодні 08:26 5847
Збірна України зіграє з Іспанію: розклад півфіналу Євро-2023 U-21
Сьогодні 08:28 550
5 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Костюк, Світоліної, Калініної та Цуренко
Сьогодні 07:37 3697
Зоря оголосила про призначення Лалатовича головним тренером
Вчора 12:35 812
Ротань тренуватиме збірну України на Олімпійських іграх
Вчора 12:20 1054
УЄФА призначив арбітрів на півфінал Євро-2023 Україна U-21 - Іспанія U-21
Вчора 11:18 15664
4 липня на Вімблдоні зіграють дві українки: розклад матчів Костюк та Калініної
Вчора 09:41 1724
Визначилась суперниця Світоліної у другому колі Вімблдона-2023
03.07.2023 23:02 2680
Світоліна переграла Вільямс на старті Вімблдона
03.07.2023 21:18 2465 1
Танковський перейшов у Полісся
03.07.2023 21:13 548
Прямі трансляції

ПСЖ оголосив про звільнення головного тренера Гальтьє

Клуб розірвав з 56-річним спеціалістом угоду
Сьогодні 12:52 216 0
ПСЖ оголосив про звільнення головного тренера Гальтьє
Фото: Getty Images
#Галтьє, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ достроково розірвав контракт з головним тренером команди Крістофом Гальтьє.

Про це повідомляє пресслужба парижан.

Клуб розірвав з 56-річним спеціалістом угоду, яка діяла до літа наступного року.

Повідомлялося, що Енріке близький до підписання контракту з ПСЖ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Іспанія U-21 - Україна U-21: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Євро-2023 Іспанія U-21 - Україна U-21: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Євро-2023 3524
Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023 Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023 5847
Хейні заявив, що пожертвує Україні частину коштів з повернення штрафу після поштовху Ломаченка Хейні заявив, що пожертвує Україні частину коштів з повернення штрафу після поштовху Ломаченка 3278
5 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Костюк, Світоліної, Калініної та Цуренко 5 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Костюк, Світоліної, Калініної та Цуренко 3697
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 4121
Іспанія - Україна: де дивитися матч 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 Іспанія - Україна: де дивитися матч 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 4755
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 21905
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 21099
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21586 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 114489
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15560
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 48437