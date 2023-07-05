ПСЖ оголосив про звільнення головного тренера Гальтьє

Джерело - Чемпіон.
ПСЖ достроково розірвав контракт з головним тренером команди Крістофом Гальтьє.
Про це повідомляє пресслужба парижан.
Клуб розірвав з 56-річним спеціалістом угоду, яка діяла до літа наступного року.
Le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d’entraîneur de l’équipe première.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2023
Повідомлялося, що Енріке близький до підписання контракту з ПСЖ.
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