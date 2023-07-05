Манчестер Юнайтед зробив усну пропозицію Інтеру щодо Онана

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед представив усну пропозицію щодо голкіпера Інтера Андре Онана.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Англійський клуб готовий запропонувати "нерадзуррі" 39 мільйонів фунтів стерлінгів з урахуванням можливих бонусів. Незабаром цю суму озвучать офіційно.
У міланському клубі хочуть отримати за свого основного воротаря 60 мільйонів євро з урахуванням бонусів.
Understand Manchester United have presented in the morning their verbal proposal for André Onana: £39m total package — add ons included. The bid will be official soon 🚨🔴 #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023
Inter expect €60m fee for Onana, add ons included.
No agreement at this stage.
Onana, keen on move. pic.twitter.com/KJ22bcQW4l
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