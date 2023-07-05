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Манчестер Юнайтед зробив усну пропозицію Інтеру щодо Онана

Англійський клуб готовий запропонувати "нерадзуррі" 39 мільйонів фунтів
Сьогодні 15:15 196 0
Манчестер Юнайтед зробив усну пропозицію Інтеру щодо Онана
#Інтер, #Манчестер Юнайтед, #Онана

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед представив усну пропозицію щодо голкіпера Інтера Андре Онана.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Англійський клуб готовий запропонувати "нерадзуррі" 39 мільйонів фунтів стерлінгів з урахуванням можливих бонусів. Незабаром цю суму озвучать офіційно.

У міланському клубі хочуть отримати за свого основного воротаря 60 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Раніше Шахтар оцінив Трубіна у 40 млн євро.

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