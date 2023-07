Манчестер Юнайтед зробив усну пропозицію Інтеру щодо Онана

Манчестер Юнайтед представив усну пропозицію щодо голкіпера Інтера Андре Онана.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Англійський клуб готовий запропонувати "нерадзуррі" 39 мільйонів фунтів стерлінгів з урахуванням можливих бонусів. Незабаром цю суму озвучать офіційно.

У міланському клубі хочуть отримати за свого основного воротаря 60 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

