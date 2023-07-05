Чарло: Спенс надере Кроуфорду дупу

Чемпіон WBA, WBC та IBF у напівсередній вазі Еррол Спенс (28-0, 22 КО) переможе чемпіона WBO Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО).

Про це повідомляє абсолютний чемпіон світу в першій середній вазі Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО).

"Еррол Спенс надере йому дупу. Без жодних проблем. Кроуфорд вийде з витягнутим підборіддям, Спенс накинеться на нього з лівосторонньою стійкою. Бум, бум і бац – і до побачення. У Дерріка Джеймса будуть суцільні абсолютні чемпіони в родині. Ми йдемо до цієї мети і хочемо досягнути її вже цього року", - сказав Чарло.