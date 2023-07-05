Тренер Флуміненсе Дініз тимчасово очолить збірну Бразилії

Контракт з очільником Флуміненсе буде розрахований на 6 або 12 місяців

Джерело - Globo.

Федерація футболу Бразилії домовилася із Фернандо Дінізом про призначення його тимчасовим тренером збірної.

Про це повідомляє Globo.

Контракт з очільником Флуміненсе буде розрахований на 6 або 12 місяців в залежності від того, коли команду зможе очолити Карло Анчелотті, який за задумом і готуватиме збірну до ЧС-2026.

Першочергово йшла мова про те, що Дініз покине клуб, але врешті сторонам вдалося дійти консенсусу, тому він поєднуватиме дві посади.

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