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Ван Леувен одноосібно розірвав контракт із Зорею

Стали відомі деталі переходу Патріка ван Леувена у Шахтар
Вчора 21:52 278 0
Ван Леувен одноосібно розірвав контракт із Зорею
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Патрік ван Леувен, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Патрік Ван Леувен перейшов із Зорі у Шахтар, розірвавши контракт з луганським клубом без компенсації від "гірників".

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Скажімо прямо – Шахтар ніколи б не пішов за тренером, якого б вони не могли собі дозволити. Або фінансово, або юридично. Це клуб з дуже міцною стратегією та потужним юридичним стаффом. Тому на цьому рівні все дуже якісно.

За нашою інформацією, ніякою клаусули, штрафу або компенсації в особистому контракті Ван Леувена із Зорею підписано не було. Як так? Давайте згадаємо, в яких умовах взагалі підписувався цей контракт – нічого не було зрозуміло тоді. Як довго триватиме війна, чи буде чемпіонат, де гратимуть клуби УПЛ.

В цьому контракті терміном на 3 роки був пункт про одноосібне розірвання з обох сторін. Питання в тому, як цей пункт був прописаний, які додаткові умови існували. Я певен, що юристи "Шахтаря" цей контракт бачили – і тому Шахтар в підсумку пішов на цей крок.

За моєю інформацією, спроби домовитися між клубами, якщо вони були, не досягли жодного успіху. Ван Леувен розірвав контракт одноосібно. За моєю інформацією, Євген Геллер вже підключає юристів, щоб вони вивчали цей кейс, щоб шукали якісь нюанси в контракті, які допоможуть йому відстояти свою правду в цій ситуації. Якщо немає в пунктах додаткової інформації, то у Геллера немає юридичних шансів повпливати на ситуацію.

Президент Зорі налаштований дуже принципово, він вважає це неетичним", – сказав Співаковський.

Нагадаємо, ван Леувен підписав з Шахтарем контракт до 30 червня 2025 року.

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