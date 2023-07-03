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Довбик може відновитися до матчу з Панатінаїкосом

Нападник відновлюється від травми
Сьогодні 17:10 223 0
Довбик може відновитися до матчу з Панатінаїкосом
#СК Дніпро-1, #Артем Довбик

Джерело - sport.ua.

Нападник Артем Довбик не брав участі у двох перших контрольних поєдинках Дніпра-1 на закарпатському етапі підготовки – з Севлюшем (5:0) та Хустом (4:1).

Про це повідомляє Sport.ua.

Артем перебуває у тренувальному таборі дніпрян, але відновлюється після травми, зосередившись на біговій роботі.

Є надія, що вже найближчим часом Довбик розпочне займатися у загальній групі. З повернення до лав команди він зможе допомогти партнерам у поєдинку 2-го кваліфікаційному раунду Ліги чемпіонів з Панатінаїкосом (Греція), який відбудеться 25 липня у словацькому місті Кошице.

Нагадаємо, Довбик - найкращий гравець сезону в УПЛ.

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