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75-річний Ходжсон підписав новий контракт з Крістал Пелес

Контракт розрахований на 1 сезон
Сьогодні 14:53 151 0
75-річний Ходжсон підписав новий контракт з Крістал Пелес
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Крістал Пелеса Рой Ходжсон продовжить роботу на своїй посаді.

Про це повідомляє пресслужба "орлів".

75-річний спеціаліст підписав з клубом договір про співпрацю до кінця наступного сезону.

Разом з ним далі буде працювати і його штаб: Педді Маккарті, Рей, Льюінгтон та Дін Кілі.

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