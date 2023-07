75-річний Ходжсон підписав новий контракт з Крістал Пелес

Головний тренер Крістал Пелеса Рой Ходжсон продовжить роботу на своїй посаді.

Про це повідомляє пресслужба "орлів".

75-річний спеціаліст підписав з клубом договір про співпрацю до кінця наступного сезону.

Разом з ним далі буде працювати і його штаб: Педді Маккарті, Рей, Льюінгтон та Дін Кілі.

We’re pleased to announce that Roy Hodgson has been appointed Crystal Palace manager for the 23/24 season ❤️💙



He will lead the side into next season alongside Paddy McCarthy as assistant manager, Ray Lewington as coach and Dean Kiely as goalkeeper coach.