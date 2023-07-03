Президент Барселони: Відстрочені виплати зарплати Мессі закінчуються у 2025 році

Барселона продовжує виплачувати колишньому капітану команди Ліонелю Мессі зарплату.

Про це розповів президент каталонців Жоан Лапорта.

"Йому належать відстрочені виплати із зарплати, які були погоджені з попереднім керівництвом. Платежі закінчуються 2025 року. Виплати здійснюються неухильно. Ця сума входить до фонду оплати праці, але це можна по-різному інтерпретувати. Наразі такі відрахування не вплинуть на фінансовий фейр-плей Ла-Ліги, і це не може не тішити", - заявив Лапорта.