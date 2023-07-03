Судаков - найкращий гравець чвертьфіналів Євро U-21 за версією Sofascore

Джерело - Чемпіон.
Визначилася символічна збірна найкращих гравців 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату Європи.
Про це повідомляє аналітичний портал Sofascore.
До команди найкращих потрапили два гравці збірної України U-21 - Михайло Мудрик та Георгій Судаков.
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Мудрик заробив пенальті, яке потім реалізував Судаков, а потім віддав на Георгія результативну передачу.
Окрім того, Судаков отримав найвищу оцінку в цій символічній команді - 8.7.
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