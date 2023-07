Судаков - найкращий гравець чвертьфіналів Євро U-21 за версією Sofascore

Визначилася символічна збірна найкращих гравців 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату Європи.

Про це повідомляє аналітичний портал Sofascore.

До команди найкращих потрапили два гравці збірної України U-21 - Михайло Мудрик та Георгій Судаков.

Актуально: Судаков вийшов на перше місце серед бомбардирів на Євро-2023 U-21

Мудрик заробив пенальті, яке потім реалізував Судаков, а потім віддав на Георгія результативну передачу.

Окрім того, Судаков отримав найвищу оцінку в цій символічній команді - 8.7.

Team of the Week provided by Sofascore