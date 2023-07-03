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Судаков - найкращий гравець чвертьфіналів Євро U-21 за версією Sofascore

Судаков та Мудрик - у символічній збірній 1/4 фіналу Євро U-21
Сьогодні 13:38 326 0
Судаков - найкращий гравець чвертьфіналів Євро U-21 за версією Sofascore
#Георгій Судаков

Джерело - Чемпіон.

Визначилася символічна збірна найкращих гравців 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату Європи.

Про це повідомляє аналітичний портал Sofascore.

До команди найкращих потрапили два гравці збірної України U-21 - Михайло Мудрик та Георгій Судаков.

  Актуально: Судаков вийшов на перше місце серед бомбардирів на Євро-2023 U-21

Мудрик заробив пенальті, яке потім реалізував Судаков, а потім віддав на Георгія результативну передачу.

Окрім того, Судаков отримав найвищу оцінку в цій символічній команді - 8.7.

Team of the Week provided by Sofascore

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