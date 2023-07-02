Збірна Англії здолала Португалію у чвертьфіналі Євро-2023 U-21

Єдиний гол у матчі забив Гордон

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфінальному матчі молодіжного чемпіонату Європи з футболу збірна Англії святкувала перемогу над Португалією.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Гордон. У півфіналі збірна Англії зіграє з Ізраїлем, який вчора у чвертьфіналі переміг Грузію.

Євро-2023 U-21 з футболу

1/4 фіналу, 2 липня

Англія U-21 - Португалія U-21 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 34 Гордон

Англія: Траффорд, Ґарнер, Харвуд-Белліс, Колвілл, Ааронс (Джонсон 74), Мадуеке (Палмер 74), Гомес (Скіпп 80), Джонс, Ремзі (Сміт-Роу 67), Ґордон, Ґіббз-Вайт

Португалія: Біай, Тавареш, Амару, Пенетра, Карлуш, Кошта (Пулу Бернарду 46), Данташ, Невеш, Нету (Вітінья 90), Сілва (Араужо 65), Консейсау (Морейра 87)

Попередження: Ааронс 51, Джонсон 79, Траффорд 85 - Карлуш 83