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Хуст зацікавився воротарем з чемпіонату Угорщини

Вчора 22:55 205 0
Хуст зацікавився воротарем з чемпіонату Угорщини
#Хуст

Джерело - sport.ua.

На першому літньому зборі з командою Хуст під керівництвом Володимира Циткіна працюють кілька потенційних новачків.

Про це повідомляє Sport.ua.

Ряди дебютанта Першої ліги можуть поповнити 24-річний голкіпер Данило Рябенко з Мезекевешду (у вищому угорському дивізіоні уродженець Макіївки провів 3 матчі), 33-річний захисник Іван Петрук та 21-річний півзахисник Володимир Шевчук (обидва – із вінницької Ниви), а також 21-річний захисник Родіон Гончар (свого часу встиг зіграти у Першій лізі за Миколаїв) та 22-річний півзахисник Дмитро Гуменяк (ВАСТ).

Хуст за підсумками минулого сезону посів друге місце у Другій лізі. У першому літньому спарингу представник Закарпаття завдав поразки Металісту (2:1).

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