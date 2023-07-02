Хуст зацікавився воротарем з чемпіонату Угорщини

На першому літньому зборі з командою Хуст під керівництвом Володимира Циткіна працюють кілька потенційних новачків.

Про це повідомляє Sport.ua.

Ряди дебютанта Першої ліги можуть поповнити 24-річний голкіпер Данило Рябенко з Мезекевешду (у вищому угорському дивізіоні уродженець Макіївки провів 3 матчі), 33-річний захисник Іван Петрук та 21-річний півзахисник Володимир Шевчук (обидва – із вінницької Ниви), а також 21-річний захисник Родіон Гончар (свого часу встиг зіграти у Першій лізі за Миколаїв) та 22-річний півзахисник Дмитро Гуменяк (ВАСТ).

Хуст за підсумками минулого сезону посів друге місце у Другій лізі. У першому літньому спарингу представник Закарпаття завдав поразки Металісту (2:1).