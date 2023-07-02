Ліверпуль оголосив про підписання Собослаї

Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль оформив трансфер вже колишнього півзахисника Лейпцига Домініка Собослаї.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
У новому клубі 22-річний угорець гратиме під 8-м номером. Контракт гравця розрахований на 5 років.
Раніше повідомлялося, що мерсисайдці активували клаусулу у контракті гравця з биками у розмірі 70 млн євро.
У складі Лейпцига Домінік забив 20 голів та віддав 22 результативні передачі у 91 матчі.
#SzoboSigns 😁 pic.twitter.com/LAQBCy1vRt— Liverpool FC (@LFC) July 2, 2023
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль виділить 300 млн євро на трансфер Мбаппе.