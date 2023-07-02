Ліверпуль оголосив про підписання Собослаї

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль оформив трансфер вже колишнього півзахисника Лейпцига Домініка Собослаї.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

У новому клубі 22-річний угорець гратиме під 8-м номером. Контракт гравця розрахований на 5 років.

Раніше повідомлялося, що мерсисайдці активували клаусулу у контракті гравця з биками у розмірі 70 млн євро.

У складі Лейпцига Домінік забив 20 голів та віддав 22 результативні передачі у 91 матчі.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль виділить 300 млн євро на трансфер Мбаппе.