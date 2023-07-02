Шахтар вирішив не викуповувати контракт гравця, вважаючи суму надто високою

Захисник Богдан Михайліченко повернеться до Андерлехта.

Про це повідомляє Voetbal Nieuws.

Українець минулий сезон провів у Шахтарі на правах оренди. Гірники планували викупити контракт гравця, але вважають суму за перехід надто високою. Повідомлялося, що Андерлехт отримає за гравця 2,5 мільйони євро.

Футболіст повинен прибути до розташування бельгійців протягом тижня. Повідомляється, що Андерлехт розглядає як варіант вигідного продажу захисника, так і продовження контракту, якщо гравець переконає тренерський штаб на тренуваннях. Нинішня угода Богдана розрахована до літа 2024 року.

Минулого сезону Михайличенко провів 32 матчі за Шахтар у всіх турнірах. 26-річний захисник забив два голи та віддав п’ять асистів.

Нагадаємо Брайтон підпише голкіпера Андерлехта Вербрюггена.