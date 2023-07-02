Джерело - Суспільне Спорт.

Нападник молодіжної збірної України Богдан В'юнник пропустить матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи проти Франції.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

В'юнник зазнав ушкодження руки у заключному поєдинку групової стадії проти Іспанії (2:2). У ньому форвард відзначився забитим м'ячем, а у другому таймі його замінили.

Після виходу у плей-оф головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань сказав про проблеми зі здоров'ям у В'юнника. За його словами, на одному з тренувань нападник невдало приземлився на ту ж руку, внаслідок чого його участь за день перед грою була під питанням.

Ротань зазначав, що футболіст пройде додаткове обстеження. Як повідомив сам футболіст, йому вдалося уникнути перелому руки, проте натомість він порвав м'які тканини у руці, що призвело до внутрішньої кровотечі. Тому у матчі проти Франції він не зіграє.

Матч розпочнеться о 22.00.