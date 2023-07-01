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Колос підписав Бурду, Цурікова, Бондаренка та Демченка

Колос підписав чотирьох футболістів
Сьогодні 11:45 109 0
Колос підписав Бурду, Цурікова, Бондаренка та Демченка
#Колос

Джерело - koloskovalivka.com.

Колос оголосив про підписання чотирьох новачків.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравцями ковалівського клубу стали Микита Бурда, Валерій Бондаренко, Андрій Цуріков та Олександр Демченко. 

Останнім клубом Бурди було Динамо, Цурікова - Олександрія, Бондаренка - Шахтар (оренда в Олександрії), Демченка - Чорноморець.

Бурда, Цуріков та Демченко 1 липня отримали статус вільних агентів, контракт Бондаренка з гірниками був розрахований до кінця 2023 року.

28-річний Бурда минулого сезону відновився після травми та провів 2 матчі за київський клуб.

На рахунку Цурікова 5 голів та 1 асист у 22 матчах сезону 2022/23. Бондаренко провів 15 матчів. Демченко - 26, в яких забив 4 голи та зробив 4 результативні передачі.

Раніше бразильський вінгер повернувся у Колос.

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