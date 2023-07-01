Колос підписав Бурду, Цурікова, Бондаренка та Демченка

Колос підписав чотирьох футболістів

Колос оголосив про підписання чотирьох новачків.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравцями ковалівського клубу стали Микита Бурда, Валерій Бондаренко, Андрій Цуріков та Олександр Демченко.

Останнім клубом Бурди було Динамо, Цурікова - Олександрія, Бондаренка - Шахтар (оренда в Олександрії), Демченка - Чорноморець.

Бурда, Цуріков та Демченко 1 липня отримали статус вільних агентів, контракт Бондаренка з гірниками був розрахований до кінця 2023 року.

28-річний Бурда минулого сезону відновився після травми та провів 2 матчі за київський клуб.

На рахунку Цурікова 5 голів та 1 асист у 22 матчах сезону 2022/23. Бондаренко провів 15 матчів. Демченко - 26, в яких забив 4 голи та зробив 4 результативні передачі.

Раніше бразильський вінгер повернувся у Колос.