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Український півзахисник залишив аутсайдера чемпіонату Казахстану

Артура Мурзу виключено із заявки Аксу
Сьогодні 10:39 224 0
Український півзахисник залишив аутсайдера чемпіонату Казахстану
#Артур Мурза

Джерело - sportarena.com.

22-річний український півзахисник Артур Мурза залишив казахстанський клуб Аксу.

Про це повідомляє SporArena.

За інформацією джерела, гравця виключено із заявки команди на сезон.

Мурза приєднався до Аксу у лютому на правах оренди з латвійської Валмієри. Угода була розрахована до кінця 2023 року.

Нинішнього сезону Мурза провів десять матчів за Аксу, але результативними діями так і не зміг відзначитися.

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