Український півзахисник залишив аутсайдера чемпіонату Казахстану

Джерело - sportarena.com.
22-річний український півзахисник Артур Мурза залишив казахстанський клуб Аксу.
Про це повідомляє SporArena.
За інформацією джерела, гравця виключено із заявки команди на сезон.
Мурза приєднався до Аксу у лютому на правах оренди з латвійської Валмієри. Угода була розрахована до кінця 2023 року.
Нинішнього сезону Мурза провів десять матчів за Аксу, але результативними діями так і не зміг відзначитися.
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