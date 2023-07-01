Український півзахисник залишив аутсайдера чемпіонату Казахстану

Артура Мурзу виключено із заявки Аксу

22-річний український півзахисник Артур Мурза залишив казахстанський клуб Аксу.

Про це повідомляє SporArena.

За інформацією джерела, гравця виключено із заявки команди на сезон.

Мурза приєднався до Аксу у лютому на правах оренди з латвійської Валмієри. Угода була розрахована до кінця 2023 року.

Нинішнього сезону Мурза провів десять матчів за Аксу, але результативними діями так і не зміг відзначитися.

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