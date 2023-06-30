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Ворскла запланувала два спаринги

Ворскла готується до нового сезону
Сьогодні 21:59 177 0
Ворскла запланувала два спаринги
#Ворскла

Джерело - vorskla.com.ua.

Ворскла вийшла з відпустки та вже займається на власній базі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Легіонери поки що не приєдналися до команди, проте разом із загоном талановитих та перспективних представників юнацького складу.

Зазначається, що вже погоджено два спаринги – у Полтаві команда Віктора Скрипника зіграє спаринги з командами СК Полтава (2 липня) та ФК Олександрія (7 липня). Обидва матчі пройдуть у закритому режимі на стадіоні Ворскла.

Про інших суперників буде повідомлено додатково.

Раніше голкіпер Кремня Єрмолов продовжить кар'єру у Ворсклі.

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