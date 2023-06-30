Адріан продовжив контракт із Ліверпулем

Джерело - liverpoolfc.com.
Ліверпуль оголосив про підписання нової угоди з голкіпером Адріаном.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Чинний контракт спливав цього літа, сторони домовилися про новий до кінця сезону 2023/24.
Адріан належить Ліверпулю з літа 2019 року, коли на правах вільного агента перейшов з "Вест Гема". Протягом цього часу всього провів 26 матчів за першу команду, з них 7 на нуль, пропустив 36 мʼячів.
Нагадаємо, Ліверпуль зацікавлений у хавбеку Лейпцига Собослаї.
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