Адріан продовжив контракт із Ліверпулем

Адріан отримав новий контракт

Ліверпуль оголосив про підписання нової угоди з голкіпером Адріаном.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Чинний контракт спливав цього літа, сторони домовилися про новий до кінця сезону 2023/24.

Адріан належить Ліверпулю з літа 2019 року, коли на правах вільного агента перейшов з "Вест Гема". Протягом цього часу всього провів 26 матчів за першу команду, з них 7 на нуль, пропустив 36 мʼячів.

Нагадаємо, Ліверпуль зацікавлений у хавбеку Лейпцига Собослаї.

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