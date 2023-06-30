Головне
Світоліна зіграє проти Вільямс: результати жеребкування Вімблдону
Сьогодні 12:53 1650 3
Хижняк впевнено вийшов до фіналу Європейських ігор-2023
Сьогодні 16:51 256
Мельник завоював медаль Європейських ігор у кікбоксингу
Сьогодні 16:22 146
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 15:17 63543
Судаков - найкращий молодий гравець минулого сезону УПЛ
Сьогодні 14:54 330
Бриков гарантував собі медаль Європейських ігор у кікбоксингу
Сьогодні 13:58 274
Франція U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Євро-2023
Сьогодні 12:34 2352
4 роки тому український боксер змусив Путіна слухати гімн України: відео та фото
Сьогодні 11:20 741 1
До старту Вімблдона-2023: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір
Сьогодні 10:44 1303 5
Півзахисник Шахтаря Джурасек оголосив про відхід з клубу
Сьогодні 09:25 670
Прямі трансляції

Захисник Інтера Д'Амброзіо покинув команду

Сьогодні 15:37 227 0
Захисник Інтера Д'Амброзіо покинув команду

Захисник Інтера Даніло Д'Амброзіо покине команду на правах вільного агента.

Про це італієць написав у Інстаграмі.

"Я хотів би закінчити свою кар'єру в команді, за яку я вболівав весь час, проте це було неможливо. Дуже шкода! Інтер для мене став справжньою родиною. Це була чудова подорож, що включала любов, пристрасть, самовідданість і мужність.

Дякую всім, хто завжди підтримував і цінував мене. Мілан — це тільки ми. Впевнений, що одного разу на стадіон я приведу свого сина і ми вболіватимемо за Інтер", - заявив Д'Амброзіо.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - знову третя в медальному заліку Європейських ігор-2023 Україна - знову третя в медальному заліку Європейських ігор-2023 3181 1
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 63543
Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023 Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023 4012
Українська мама Тайсона. Як українка виховала легенду боксу Українська мама Тайсона. Як українка виховала легенду боксу 89041 1
Експрезидента Кривбасбаскета Буряка затримали співробітники СБУ Експрезидента Кривбасбаскета Буряка затримали співробітники СБУ 12508
Франція - Україна: де дивитися матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 Франція - Україна: де дивитися матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 4015
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21481 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 302453 6
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 19242 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18202 7
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 25486
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 44764