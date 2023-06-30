Захисник Інтера Д'Амброзіо покинув команду

Захисник Інтера Даніло Д'Амброзіо покине команду на правах вільного агента.

Про це італієць написав у Інстаграмі.

"Я хотів би закінчити свою кар'єру в команді, за яку я вболівав весь час, проте це було неможливо. Дуже шкода! Інтер для мене став справжньою родиною. Це була чудова подорож, що включала любов, пристрасть, самовідданість і мужність.

Дякую всім, хто завжди підтримував і цінував мене. Мілан — це тільки ми. Впевнений, що одного разу на стадіон я приведу свого сина і ми вболіватимемо за Інтер", - заявив Д'Амброзіо.

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