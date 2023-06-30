Головне
Світоліна зіграє проти Вільямс: результати жеребкування Вімблдону
Сьогодні 12:53 1650 3
Хижняк впевнено вийшов до фіналу Європейських ігор-2023
Сьогодні 16:51 256
Мельник завоював медаль Європейських ігор у кікбоксингу
Сьогодні 16:22 146
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 15:17 63540
Судаков - найкращий молодий гравець минулого сезону УПЛ
Сьогодні 14:54 329
Бриков гарантував собі медаль Європейських ігор у кікбоксингу
Сьогодні 13:58 273
Франція U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Євро-2023
Сьогодні 12:34 2352
4 роки тому український боксер змусив Путіна слухати гімн України: відео та фото
Сьогодні 11:20 741 1
До старту Вімблдона-2023: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір
Сьогодні 10:44 1303 5
Півзахисник Шахтаря Джурасек оголосив про відхід з клубу
Сьогодні 09:25 670
Прямі трансляції

Цуріков, Бондаренко, Волошин та Білошевський залишили Олександрію

З Цуріковим припинили співпрацю за обопільною згодою сторін
Сьогодні 15:15 266 0
Цуріков, Бондаренко, Волошин та Білошевський залишили Олександрію
#Олександрія

Джерело - офіційний сайт Олександрії.

4 футболісти Олександрії покинули команду за підсумками сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команду залишили Андрій Цуріков, Валерій Бондаренко, Вікентій Волошин та Богдан Білошевський.

З Цуріковим припинили співпрацю за обопільною згодою сторін, а в інших трьох гравців завершилися орендні угоди.

Контракт Бондаренка належить Шахтарю, Волошина та Білошевського - Динамо.

Нагадаємо, 7 футболістів Металіста розірвали контракти з клубом.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - знову третя в медальному заліку Європейських ігор-2023 Україна - знову третя в медальному заліку Європейських ігор-2023 3181 1
Франція - Україна: де дивитися матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 Франція - Україна: де дивитися матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 4015
Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023 Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023 4012
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 63540
Експрезидента Кривбасбаскета Буряка затримали співробітники СБУ Експрезидента Кривбасбаскета Буряка затримали співробітники СБУ 12505
Українська мама Тайсона. Як українка виховала легенду боксу Українська мама Тайсона. Як українка виховала легенду боксу 89037 1
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 36672 1
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10229 2
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5962
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 124003
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 27229
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 8441