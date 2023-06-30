Цуріков, Бондаренко, Волошин та Білошевський залишили Олександрію

Джерело - офіційний сайт Олександрії.
4 футболісти Олександрії покинули команду за підсумками сезону.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Команду залишили Андрій Цуріков, Валерій Бондаренко, Вікентій Волошин та Богдан Білошевський.
З Цуріковим припинили співпрацю за обопільною згодою сторін, а в інших трьох гравців завершилися орендні угоди.
Контракт Бондаренка належить Шахтарю, Волошина та Білошевського - Динамо.
Нагадаємо, 7 футболістів Металіста розірвали контракти з клубом.
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