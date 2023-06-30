7 футболістів Металіста розірвали контракти з клубом

Джерело - Sport.ua.
7 футболістів розірвали контракти з харківським Металістом.
Про це повідомляє Sport.ua.
Це голкіпер Орест Костик, захисники Олександр Ніколішин та Юрій Романюк, хавбеки Дмитро Коркішко, Владислав Наумець, Сергій Панасенко та Ігор Чайковський.
Крім того, у тренувальному таборі Чорноморця помічено півзахисника Богдана Бойчука, контракт якого поки що належить харківському клубу.
Півзахисник харків’ян Андрій Ралюченко також близький до зміни клубу.
Нагадаємо, Металіст зіграє шість контрольних матчів.
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