7 футболістів Металіста розірвали контракти з клубом

Харківський клуб покинуло 7 гравців

7 футболістів розірвали контракти з харківським Металістом.

Про це повідомляє Sport.ua.

Це голкіпер Орест Костик, захисники Олександр Ніколішин та Юрій Романюк, хавбеки Дмитро Коркішко, Владислав Наумець, Сергій Панасенко та Ігор Чайковський.

Крім того, у тренувальному таборі Чорноморця помічено півзахисника Богдана Бойчука, контракт якого поки що належить харківському клубу.

Півзахисник харків’ян Андрій Ралюченко також близький до зміни клубу.

Нагадаємо, Металіст зіграє шість контрольних матчів.

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