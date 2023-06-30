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Ліверпуль презентував нову виїзну форму на сезон 2023/2024

Новий комплект - це сучасний погляд на виїзну форму сезону 1995/96
Сьогодні 13:18 220 0
Ліверпуль презентував нову виїзну форму на сезон 2023/2024
#Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль представив нову виїзну форму від американської компанії Nike на сезон 2023/2024.

Про це повідомляє пресслужба мерсисайдців.

Футболка виконана в біло-зелених кольорах, шорти – чорні.

Новий комплект - це сучасний погляд на виїзну форму сезону 1995/96.

Нове екіпірування натхнене 90-и роками, коли "комп’ютери почали з’являтися на робочих місцях, мобільні телефони набули широкого поширення, а інтернет з’явився у домівках".

На комірі футболки розташувалася емблема 97, оточена вічним вогнем. Це символ пам’яті про людей, які загинули під час тисняви на стадіоні "Гіллсборо".

Нагадаємо, Ліверпуль зацікавлений у хавбеку Лейпцига Собослаї.

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