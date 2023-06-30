Ліверпуль презентував нову виїзну форму на сезон 2023/2024

Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль представив нову виїзну форму від американської компанії Nike на сезон 2023/2024.
Про це повідомляє пресслужба мерсисайдців.
Футболка виконана в біло-зелених кольорах, шорти – чорні.
Новий комплект - це сучасний погляд на виїзну форму сезону 1995/96.
Нове екіпірування натхнене 90-и роками, коли "комп’ютери почали з’являтися на робочих місцях, мобільні телефони набули широкого поширення, а інтернет з’явився у домівках".
На комірі футболки розташувалася емблема 97, оточена вічним вогнем. Це символ пам’яті про людей, які загинули під час тисняви на стадіоні "Гіллсборо".
Introducing our new 2023/24 @nikefootball away kit. — Liverpool FC (@LFC) June 30, 2023
Inspired by the classic strip of the 1995-96 season 🤩 pic.twitter.com/pINgA7ByIF
Нагадаємо, Ліверпуль зацікавлений у хавбеку Лейпцига Собослаї.
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