Захисник Зорі Бутко підписав новий контракт з клубом

Джерело - Чемпіон.
32-річний Богдан Бутко підписав новий контракт із Зорею.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Також, луганський клуб також продовжить контракт з В’ячеславом Чурко, який відновився після операції, яка усунула наслідки надриву колінного хряща, і вже тренується за індивідуальною програмою.
Максимом Імереков та Євген Шахов ще не ухвалили рішення щодо свого майбутнього.
Нагадаємо, Зоря провела перше тренування після відпустки.
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