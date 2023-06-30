Захисник Зорі Бутко підписав новий контракт з клубом

Імереков та Шахов ще не ухвалили рішення щодо свого майбутнього

Джерело - Чемпіон.

32-річний Богдан Бутко підписав новий контракт із Зорею.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Також, луганський клуб також продовжить контракт з В’ячеславом Чурко, який відновився після операції, яка усунула наслідки надриву колінного хряща, і вже тренується за індивідуальною програмою.

Максимом Імереков та Євген Шахов ще не ухвалили рішення щодо свого майбутнього.

Нагадаємо, Зоря провела перше тренування після відпустки.

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