Головне
Світоліна зіграє проти Вільямс: результати жеребкування Вімблдону
Сьогодні 12:53 463 3
Франція U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Євро-2023
Сьогодні 12:34 2003
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 12:25 60913
4 роки тому український боксер змусив Путіна слухати гімн України: відео та фото
Сьогодні 11:20 384
До старту Вімблдона-2023: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір
Сьогодні 10:44 1243 5
Півзахисник Шахтаря Джурасек оголосив про відхід з клубу
Сьогодні 09:25 515
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 30 червня
Сьогодні 07:11 617
Геращенко здобула срібло на етапі Діамантової ліги, Магучіх - бронзу
Вчора 21:38 1111
Україна - знову третя в медальному заліку Європейських ігор-2023
Вчора 21:23 2882 1
Ястремська поступилася у фіналі кваліфікації Вімблдону
Вчора 18:47 1615 1
Прямі трансляції

Захисник Зорі Бутко підписав новий контракт з клубом

Імереков та Шахов ще не ухвалили рішення щодо свого майбутнього
Сьогодні 13:01 179 0
Захисник Зорі Бутко підписав новий контракт з клубом
#Богдан Бутко, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

32-річний Богдан Бутко підписав новий контракт із Зорею.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Також, луганський клуб також продовжить контракт з В’ячеславом Чурко, який відновився після операції, яка усунула наслідки надриву колінного хряща, і вже тренується за індивідуальною програмою.

Максимом Імереков та Євген Шахов ще не ухвалили рішення щодо свого майбутнього.

Нагадаємо, Зоря провела перше тренування після відпустки.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - знову третя в медальному заліку Європейських ігор-2023 Україна - знову третя в медальному заліку Європейських ігор-2023 2882 1
Українська мама Тайсона. Як українка виховала легенду боксу Українська мама Тайсона. Як українка виховала легенду боксу 87402 1
Експрезидента Кривбасбаскета Буряка затримали співробітники СБУ Експрезидента Кривбасбаскета Буряка затримали співробітники СБУ 9546
Ф’юрі відмовився від бою з Усиком Ф’юрі відмовився від бою з Усиком 22776 2
Франція - Україна: де дивитися матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 Франція - Україна: де дивитися матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 3381
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 60913
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 8433
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 22416
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 39627
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 58597
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 46134
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 21691