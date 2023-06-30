Лікарі Челсі прибули у розташування молодіжної збірної України для обстеження Мудрика

Представники медичного штабу Челсі провели обстеження вінгера лондонців та збірної України U-21 Михайла Мудрика.

Про це повідомляє Футбол TIME.

Лікарі Челсі прибули у розташування української команди та провели обстеження гравця. Було винесено вердикт, що Мудрику ніщо не перешкоджає залишатися у команді Руслана Ротаня.

Також 22-річний гравець взяв участь у вчорашньому тренуванні збірної у загальній групі.

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