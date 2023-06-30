Головне
Світоліна зіграє проти Вільямс: результати жеребкування Вімблдону
Сьогодні 12:53 463 3
Франція U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Євро-2023
Сьогодні 12:34 2003
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 12:25 60912
4 роки тому український боксер змусив Путіна слухати гімн України: відео та фото
Сьогодні 11:20 384
До старту Вімблдона-2023: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір
Сьогодні 10:44 1243 5
Півзахисник Шахтаря Джурасек оголосив про відхід з клубу
Сьогодні 09:25 515
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 30 червня
Сьогодні 07:11 617
Геращенко здобула срібло на етапі Діамантової ліги, Магучіх - бронзу
Вчора 21:38 1111
Україна - знову третя в медальному заліку Європейських ігор-2023
Вчора 21:23 2882 1
Ястремська поступилася у фіналі кваліфікації Вімблдону
Вчора 18:47 1615 1
Прямі трансляції

Лікарі Челсі прибули у розташування молодіжної збірної України для обстеження Мудрика

Сьогодні 12:39 668 0
Лікарі Челсі прибули у розташування молодіжної збірної України для обстеження Мудрика
Фото: Getty Images

Представники медичного штабу Челсі провели обстеження вінгера лондонців та збірної України U-21 Михайла Мудрика.

Про це повідомляє Футбол TIME.

Лікарі Челсі прибули у розташування української команди та провели обстеження гравця. Було винесено вердикт, що Мудрику ніщо не перешкоджає залишатися у команді Руслана Ротаня.

Також 22-річний гравець взяв участь у вчорашньому тренуванні збірної у загальній групі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Франція - Україна: де дивитися матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 Франція - Україна: де дивитися матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 3380
Ф’юрі відмовився від бою з Усиком Ф’юрі відмовився від бою з Усиком 22776 2
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 60912
Україна - знову третя в медальному заліку Європейських ігор-2023 Україна - знову третя в медальному заліку Європейських ігор-2023 2882 1
Експрезидента Кривбасбаскета Буряка затримали співробітники СБУ Експрезидента Кривбасбаскета Буряка затримали співробітники СБУ 9543
Українська мама Тайсона. Як українка виховала легенду боксу Українська мама Тайсона. Як українка виховала легенду боксу 87402 1
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 37790 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 211178 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 302438 6
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 14358
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 84648 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 21691