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Возняцкі зіграє на турнірі у Монреалі в серпні

Турнір у Монреалі відбудеться напочатку серпня
Сьогодні 11:36 229 0
Возняцкі зіграє на турнірі у Монреалі в серпні
#Каролін Возняцкі

Джерело - Vogue.

Колишня перша ракетка світу Каролін Возняцкі відновила професійну кар'єру.

Про це вона розповіла порталу Vogue.

"Я повернуся на турнірі в Монреалі, щоб увійти до ритму. Потім вирушу до Нью-Йорка. Пізніше буде кілька місяців, щоб підготуватися до Австралії. Чи нервую я? Не дуже сильно. Я повертаюся до справи, яку люблю.

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Так, я нервуватимуся перед матчами, і я не проти цього. Чи зможу я виграти US Open чи Australian Open? Та це можливо. Ось чому я вирішила повернутись. Подивимося, що станеться", - сказала Возняцкі.

Турнір у Монреалі відбудеться напочатку серпня. Возняцкі вже отримала wild card для участі у змаганнях.

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