Аль-Ахлі зробив пропозицію екстренеру Баварії Нагельсманну

Саудівський Аль-Ахлі продовжує пошуки нового головного тренера на наступний сезон.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Клуб розглядає кандидатуру Юліана Нагельсманна, який раніше відмовив Челсі, Тоттенгему та ПСЖ.

Аль-Ахлі вже зробив німецькому фахівцю пропозицію.

🚨🔥 #AlAhli are still working to find a new manager for the next season. 🇸🇦



🗣️ Many open options - as revealed in the past days - but no talks advanced at the moment.



⚠️ The new name on their list is Julian #Nagelsmann. First approach happened: evolving situation. 🐓⚽ pic.twitter.com/fLgjHqDdGp