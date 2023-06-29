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Аль-Ахлі зробив пропозицію екстренеру Баварії Нагельсманну

Німець може опинитися в чемпіонаті Саудівської Аравії
Сьогодні 17:58 264 0
Аль-Ахлі зробив пропозицію екстренеру Баварії Нагельсманну
Фото: Getty Images
#Аль-Ахлі

Джерело - Чемпіон.

Саудівський Аль-Ахлі продовжує пошуки нового головного тренера на наступний сезон.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Клуб розглядає кандидатуру Юліана Нагельсманна, який раніше відмовив Челсі, Тоттенгему та ПСЖ.

Аль-Ахлі вже зробив німецькому фахівцю пропозицію.

Раніше голкіпер Челсі Менді став гравцем Аль-Ахлі.

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