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Бондаренко: Чвертьфінал — це як зовсім інший турнір

Артем Бондаренко прокоментував чвертьфінал на Євро-2023
Сьогодні 13:58 250 0
Бондаренко: Чвертьфінал — це як зовсім інший турнір
#Артем Бондаренко

Джерело - УАФ.

Над гравцями молодіжної збірної України буде більше психологічного тиску під час чвертьфінального матчу Євро-2023.

Про це розповів півзахисник молодіжної збірної України Артем Бондаренко.

"Руслан Ротань насамперед привітав нас із виходом із групи. Його основне посилання стосувалося того, що ми спроможні грати в хороший футбол із гарним результатом. Нічия зі збірною Іспанії додає нам такої впевненості, ми навіть могли вигравати. Це є гарний результат нашої роботи.

Тепер трошки відпочинемо, перезавантажимося. Чвертьфінал — це як зовсім інший турнір, гра на вибування, більше психологічного тиску. Гадаю, буде складніше", - відзначив Бондаренко.

Чвертьфінальний поєдинок Франція — Україна відбудеться в неділю, 2 липня, на Клуж-Арені в місті Клуж-Напока (початок — о 22.00 за київським часом).

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