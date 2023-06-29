Бондаренко: Чвертьфінал — це як зовсім інший турнір

Над гравцями молодіжної збірної України буде більше психологічного тиску під час чвертьфінального матчу Євро-2023.

Про це розповів півзахисник молодіжної збірної України Артем Бондаренко.

"Руслан Ротань насамперед привітав нас із виходом із групи. Його основне посилання стосувалося того, що ми спроможні грати в хороший футбол із гарним результатом. Нічия зі збірною Іспанії додає нам такої впевненості, ми навіть могли вигравати. Це є гарний результат нашої роботи.

Тепер трошки відпочинемо, перезавантажимося. Чвертьфінал — це як зовсім інший турнір, гра на вибування, більше психологічного тиску. Гадаю, буде складніше", - відзначив Бондаренко.