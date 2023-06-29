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Евертон представив нову домашню форму

Форма виконана у традиційних кольорах клубу
Сьогодні 14:18 252 0
Евертон представив нову домашню форму
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон

Джерело - evertonfc.com.

Евертон презентував нову домашню форму на сезон 2023/24.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вперше за останні 10 років у форми буде комір. На ньому розмістять візерунок, який повторює конструкцію домашнього стадіону Гудісон Парк. Також цей візерунок розмістять на рукавах футболки.

Комір водночас є натяком на домашню форму Данії, в якій та стала чемпіоном Європи у 1992 році - нову форму "Евертона" зробила та ж сама компанія Hummel, яка святкуватиме 100-річчя бренду.

Воротарська форма виконана у зеленому кольорі. На ній розмістять елементи віконних рам, які віддають шану церкві Святого Луки, розташованій поблизу Гудісон Парк.

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