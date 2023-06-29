Білл може повернутись у Дніпро-1

Білл може повернутися в УПЛ

Дніпро-1 близький до того, щоб повернути Білла.

Про це повідомляє FCDNIPRO.COM.

Бразильський вінгер залишив команду після початку повномасштабної війни, він виступав у Латвії та у себе на батьківщині.

На цей момент 24-річний Білл є гравцем клубу бразильської серії Сампайо Корреа. Він провів 16 матчів за команду у всіх турнірах. Контракт діє до 31 грудня.

Раніше Когут продовжив контракт з Дніпром-1.

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