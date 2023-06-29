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Харлан: Міжнародна федерація FIE має дослухатися до атлетів

Сьогодні 12:26 293 0
Харлан: Міжнародна федерація FIE має дослухатися до атлетів
#Європейські ігри - 2023

Джерело - АСЖУ.

Питання скасування олімпійської кваліфікації на індивідуальних турнірах фехтувальників на Європейських Іграх було знову зачеплене на офіційній прес-конференції після нагородження переможців турніру шаблісток.

Журналісти поцікавилися у чемпіонки Ігор Ольги Харлан її думкою щодо цього рішення Міжнародної федерації фехтування, а також щодо незапланованого проведення чемпіонату Європи у Пловдиві.

Відповідь Ольги була однозначною – атлети мають боротися за свої права:

– Європейські ігри – це величезна спортивна подія і було б ідеально, аби вони були частиною олімпійської кваліфікації. Але замість цього міжнародна федерація організувала ще одне додаткове змагання, до наявних десяти у й без цього насиченому сезоні – чемпіонат Європи. Цей турнір з’явився у календарі лише за 2 тижні до його проведення і це зруйнувало підготовку деяких атлетів, бо ще одне додаткове змагання, та ще й якщо воно з’являється несподівано – це дуже важко. Я  була на цьому чемпіонаті Європи, але я не могла фехтувати,  ви знаєте з якої причини. Та я бачила, що атлети не були готові до цього незапланованого турніру, а деякі  травмувалися, саме тому, що були не готові. Тож те,  що Теодора (Гунтура – ред.) здобула там бронзову медаль – це просто приголомшливо. І я знаю, як вона це робить – щотижня одне й те саме. Б’юся об заклад, це дуже-дуже важко. І  в той же час ми бачимо, що всі європейські країни приїхали до одного міста, заради п’ятьох осіб, які мали  взяти участь у цих змаганнях (мова про п’ятьох російських фехтувальників з низьким рейтингом, через що у змаганні не взяли участь українські фехтувальники – ред.).

Є багато розмов про дискримінацію, але я не думаю, що це так, тому що дискримінація може бути з обох сторін. Це рішення FIE  дуже ускладнює ситуацію. Ми намагаємося впоратися з цим,  пройти через це, боротися з цим. І я хочу сказати, що всі атлети – це голос. А атлети – це фехтування. У нас є голос. І якщо ми повинні щось сказати, то ми маємо це сказати, тому що неможливо, аби усі країни змушені були їхати до одного міста заради  5 людей. Це, звичайно, моя думка. Так, наступного місяця у нас буде чемпіонат світу – одинадцяте змагання у сезоні і це дуже-дуже важливі змагання. Ще у нас є командні змагання тут, це буде дуже цікаво.

Грецька фехтувальниця Теодора Гунтура, котра, як бронзовий призер Європейських Ігор, також була присутня на прес-конференції, підтримала Ольгу Харлан:

– Я думаю, що згодна з Ольгою. Це дуже важко, тому що за 15 днів до чемпіонату Європи вони оголосили, що ми повинні брати участь у них. Але я хочу сказати, що я дуже захоплююся Ольгою, тому що вона здатна фехтувати, незважаючи на усі ці приховані мотиви, і це дуже важко. Але це така ситуація, і я сподіваюся, що ми зможемо вирішити цю проблему. Я думаю, що справа не лише у  наших руках, тому що ми – атлети, а іноді це щось більше. Міжнародна федерація може зробити щось більше, ніж атлети…

– Але принаймні, федерація має дослухатися до думки атлетів, – зауважила Ольга

– Так, так, – погодилася Теодора.

Олександр Гливинський, Максим Чеберяка, Краків, Європейські Ігри

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