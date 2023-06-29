Олександрія запланувала три спаринги

Олександрія розпочала підготовку до сезону-2023/24 і вже провела перше тренування.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Олександрійці проведуть два тренувальні збори. Перший триватиме до 12 липня і пройде в режимі щоденних дворазових тренувань. Також на цей час заплановано 3 спаринги: з ФСК Маріуполь — 3 липня, Ворсклою — 7 липня та з Гірник-Спорт — 10 липня.

У період виступу молодіжної збірної України на Євро-2023 (U-21) команда тренуватиметься в Олександрії під керівництвом Володимира Єзерського. Головний тренер Олександрії Руслан Ротань також очолює збірну України U-21.

Нагадаємо, Ротань хоче підписати в Олександрію Назаренка та Топалова.