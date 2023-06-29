Олександрія запланувала три спаринги

Джерело - fco.com.ua.
Олександрія розпочала підготовку до сезону-2023/24 і вже провела перше тренування.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Олександрійці проведуть два тренувальні збори. Перший триватиме до 12 липня і пройде в режимі щоденних дворазових тренувань. Також на цей час заплановано 3 спаринги: з ФСК Маріуполь — 3 липня, Ворсклою — 7 липня та з Гірник-Спорт — 10 липня.
У період виступу молодіжної збірної України на Євро-2023 (U-21) команда тренуватиметься в Олександрії під керівництвом Володимира Єзерського. Головний тренер Олександрії Руслан Ротань також очолює збірну України U-21.
Нагадаємо, Ротань хоче підписати в Олександрію Назаренка та Топалова.